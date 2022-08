O uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive) fez esta segunda-feira história ao tornar-se o primeiro ciclista sul-americano a ganhar a Volta a Portugal. O atleta, de 27 anos, venceu com categoria o contrarrelógio, de 18,6 km, entre Porto e Vila Nova de Gaia.



A equipa Glassdrive selou assim o domínio da 83ª edição da Grandíssima, ao colocar três ciclistas no pódio, igualando o feito alcançado pelas equipas do Benfica e FC Porto em 1947 e 1949, respetivamente.









