O holandês Max Verstappen venceu este domingo no circuito montado nas ruas de Baku o Grande Prémio do Azerbaijão, oitava prova do Mundial de Fórmula. Com esta conquista, o piloto da Red Bull consolidou a liderança da classificação do campeonato.









Verstappen, que ganhou pela primeira vez no Azerbaijão, ficou à frente do companheiro de equipa Sergio Pérez, na dobradinha da Red Bull. Um domínio conseguido, também, à custa da má prestação da Ferrari, que este domingo viu os seus dois pilotos abandonarem precocemente a corrida. O primeiro a ceder foi o espanhol Carlos Sainz, forçado à desistência na nona volta devido a problemas hidráulicos. Mais tarde, e quando liderava, o carro do monegasco Charles Leclerc começou a deitar fumo, denunciando uma avaria no motor que ditaria o abandono. Foi a quarta vez seguida que Leclerc saiu da ‘pole position’ e acabou por perder em todas essas ocasiões para os Red Bull.

O caminho para o triunfo do atual campeão do Mundo, Max Verstappen, ficava aberto. Depois de ultrapassar o companheiro de equipa, Sergio Pérez geriu a corrida até à bandeirada de xadrez. Pérez foi segundo, George Russel (Mercedes) foi terceiro e Lewis Hamilton (Mercedes) ficou em quarto. Verstappen lidera o Mundial com 150 pontos, seguido do mexicano Pérez (129) e de Leclerc (116).