Max Verstappen (Red Bull) conquistou este domingo a oitava vitória da temporada (em 13 corridas), e 28ª da carreira, ao vencer o GP da Hungria de Fórmula 1.O holandês consolidou a liderança do Mundial e está muito perto de revalidar o título conquistado na época passada. Tem agora 258 pontos no campeonato, mais 80 do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi sexto em Budapeste e é segundo no Mundial de pilotos.