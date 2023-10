Max Verstappen sagra-se tricampeão mundial de Fórmula 1

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o seu terceiro título de campeão mundial de Fórmula 1 ainda em corrida, depois de o seu colega de equipa e único rival no título, Sergio Perez, ter caído num sprint do Grande Prémio do Qatar, este sábado.O mexicano Pérez precisava de terminar nos três primeiros lugares para manter o título oficialmente em aberto por mais um dia, com o grande prémio principal no domingo, mas arrancou em oitavo e caiu para 11º antes de se envolver com Esteban Ocon, da Alpine, na 11ª volta.O Red Bull ficou então preso na gravilha, com Perez a sair.Isso significa que Verstappen, que estava a correr em terceiro lugar na altura, foi campeão pelo terceiro ano consecutivo, independentemente da posição em que terminou.O piloto holandês de 26 anos vai partir da pole position para a corrida de domingo, perseguindo a sua 14.ª vitória em 17 Grandes Prémios.