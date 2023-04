Foi depois de um final atribulado e de muitos nervos que Max Verstappen conquistou, este domingo, o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1.

Numa corrida que teve um pouco de tudo - e onde o destaque foram três bandeiras vermelhas e os abandonos de Russell e Leclerc -, o holandês liderou a prova de fio a pavio e só nas últimas voltas teve alguns problemas devido às indecisões causadas pelas bandeiras vermelhas.

No final, a última volta foi realizada atrás do Safety Car, ditando o triunfo do piloto da Red Bull.

O pódio ficou fechado por Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Um pódio de peso, refira-se, composto por três campeões do Mundo."Tivemos um início muito pobre. Os outros tinham muito para ganhar. Acho que o carro foi rápido, isso ficou claro logo de início. Mas estas bandeiras vermelhas... A primeira aceita-se, mas a segunda é algo que não compreendo. Ganhámos, que é o mais importante. Batalha com Hamilton? Tentei evitar o contacto. É bastante claro o que podemos fazer agora nas ultrapassagens. Passagem pela relva? Fiz um favor à cidade. Cortei ali um bocadinho a relva e já não precisam de ajeitar aquilo (risos). É uma boa vitória para mim e para a equipa, e é bom ver que os fãs se estão a divertir apesar de terem ficado tanto tempo aqui"."Uma montanha-russa de emoções. Aconteceram muitas coisas no início e no fim, foi difícil compreender o que se passava. A corrida foi boa. A Mercedes fez um grande trabalho hoje, foi difícil aproximar-me deles. A primeira bandeira vermelha ajudou-nos, mas a segunda... Tivemos alguma sorte e agradecemos a oportunidade de ter visto outra vez a bandeira de xadrez no pódio. Resto da temporada? Podia trazer um lugar mais alto no pódio..."."Agradecer a toda a gente que está aqui, passei um grande fim de semana na Austrália. Tenho muita pena do que aconteceu com o George, mas conseguir estes pontos é incrível. Não esperava terminar em 2.º, estou agradecido por isso. Não me sinto ligado ao carro, estou a tentar dar o meu máximo para tentar criar essa ligação. Considerando que o nosso ritmo é pior do que os Red Bull, estarmos aqui a lutar nesta altura é incrível. Vai ser difícil, mas vamos tentar dar a volta. Pneus? Estava a forçar muito, e o Max e o Fernando são muito rápidos. Consegui aguentar-me. Temos três campeões do Mundo no pódio e isso é impressionante!".