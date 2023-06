Max Verstappen vence GP do Canadá e conquista 100.ª vitória da Red Bull

Max Verstappen venceu o Grande Prémio do Canadá a partir da Pole Position, este domingo, aumentando a liderança no campeonato de Fórmula 1 e alcançou a 100ª vitória da Red Bull.O holandês de 25 anos liderou todas as voltas e elevou a sua carreira para 41 vitórias, igualando o tricampeão brasileiro Ayrton Senna.Fernando Alonso terminou em segundo lugar para a Aston Martin no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, o sexto pódio do espanhol em oito corridas, com o britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, em terceiro para a Mercedes.A Red Bull venceu todas as corridas desta temporada.O companheiro de equipa de Verstappen e rival mais próximo, Sergio Perez, terminou em sexto, mas ganhou um ponto de bónus pela volta mais rápida.