Mergulho na Luz: Diogo Ribeiro é a nova estrela do clube em natação

Tem apenas 17 anos e já está na história da natação mundial. Diogo Ribeiro conquistou três medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Natação em juniores, em Lima, no Peru, e conseguiu bater o recorde mundial nos 50 metros mariposa. O jovem nadador do Benfica já tinha subido ao lugar mais alto do pódio nos 100 metros mariposa e nos 50 metros livres. É a nova estrela cintilante do clube da Luz.O último titulo foi conquistado na madrugada deste domingo. O nadador, treinado por Alberto Silva, conquistou a medalha de ouro nos 50 metros mariposa em 22,96 segundos, melhorando em nove centésimos o recorde do mundo júnior, que era do russo Andrei Minakov (23,05). E ainda superou a sua própria marca ao retirar também 11 centésimos ao recorde nacional, que já lhe pertencia. Diogo Ribeiro deixou para trás o checo Daniel Gracik (23,46 segundos) e o dinamarquês Casper Puggaard (23,96 segundos). "Não tenho palavras... É fantástico! Saí dos 100 [metros livres] porque eu queria fazer isto. O corpo alcança aquilo em que a mente acredita", referiu o jovem, que depois de conseguir a medalha de prata nos 100 metros mariposa no Europeu Júnior, em 2021, teve um acidente de mota em Coimbra e quase viu a carreira ir por água abaixo.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou o jovem nadador, assim como o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que considerou ser "um motivo de orgulho".