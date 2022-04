Mick Schumacher afastado do GP da Arábia Saudita por precaução

O piloto alemão Mick Schumacher (Haas) vai falhar o Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1 "por precaução" depois do violento despiste sofrido na sessão de qualificação deste sábado.

Schumacher, filho do antigo campeão mundial Michael Schumacher, foi assistido no centro médico do circuito, onde não foi detetada nenhuma lesão mas, por precaução, foi transportado de helicóptero ao hospital militar Rei Fahad, para mais exames.

O italiano Gunther Steiner, patrão da equipa Haas, admitiu, em declarações à F1TV, que o piloto poderá ter de ficar internado durante a noite para novos exames.

"Por isso, a equipa decidiu participar no GP da Arábia Saudita apenas com o piloto [dinamarquês] Kevin Magnussen", anunciou a equipa Haas, em comunicado.

A desistência do piloto alemão, de 23 anos, que se tinha qualificado na 14.ª posição da grelha, permite ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes) subir um lugar, de 16.º para o 15.º lugar.