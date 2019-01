Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mick Schumacher assina contrato com a Ferrari

Mick Schumacher, o filho do heptacampeão do mundo de F1 Michael Schumacher, foi este sábado anunciado como novo membro da academia de jovens pilotos da Ferrari.



Com apenas 19 anos, Mick destacou-se em várias categorias inferiores de automobilismo, tendo conquistado o Campeonato Europeu de Fórmula 3.



O alemão vai participar a partir da próxima semana na preparação da pré-temporada juntamente com os restantes pilotos da academia da Ferrari.



Mick procura tentar repetir os feitos do pai, campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.