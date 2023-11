Miguel Oliveira abandona corrida sprint no Qatar por queda

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou este sábado a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar de MotoGP, penúltima ronda do campeonato, devido a uma queda sofrida na primeira volta.

Oliveira, que largou da 17.ª posição, viu-se envolvido numa queda com o italiano Enea Bastianini (Ducati) e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), quando seguia já na 11.ª posição.

O espanhol Jorge Martin (DucatiI) venceu e recuperou sete pontos na luta pelo título, deixando o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) na segunda posição, a 0,391 segundos, com o italiano Luca Marini (Ducati) em terceiro, a 3,370 segundos.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do campeonato e que tinha a possibilidade de ser campeão já aqui no Qatar, foi apenas quinto classificado e viu Martin ficar a apenas sete pontos de distância, adiando a decisão do título para a próxima ronda, a última, em Valência.

Os dois protagonizaram um duelo aceso nas duas primeiras voltas, com toques entre si. Primeiro Bagnaia, com resposta pronta de Martin.

"Sabia que tinha o potencial para vencer mas nunca se sabe. Saí largo numa curva, mas consegui recuperar, mesmo gerindo o pneu traseiro. Vencer hoje era super-importante", frisou o piloto madrileno, que venceu uma sprint pela oitava vez este ano.

Quanto a Miguel Oliveira, esta foi o 10.º abandono da temporada em 19 Grandes Prémios, entre corridas sprint e principais, sexto devido a queda.

Com estes resultados, Bagnaia mantém a liderança do campeonato, com 417 pontos, contra os 410 de Martin.

Mesmo que vença a corrida principal de domingo e some 25 pontos e Martin não pontue, o máximo que conseguirá é ficar a 32 de distância, quando ainda estarão 37 em disputa na derradeira prova, dentro de uma semana.

Miguel Oliveira manteve o 16.º lugar, com 76 pontos.

Domingo disputa-se a corrida principal.