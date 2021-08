O português perdeu uma série de posições, caindo para último, antes de chegar às boxes.

O piloto Miguel Oliveira abandonou este domingo a corrida do Grande de Estíria, na Áustria.Recorde-se que o piloto sofreu uma queda aparatosa durante a primeira sessão de treinos na passada sexta-feira. Oliveira acabou por falhar a segunda sessão, tendo sido visto no centro médico, onde lhe foi diagnosticada uma lesão no pulso direito.