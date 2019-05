Miguel Oliveira "aborrecido" com a penalização sofrida no GP de França

Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se, este domingo, "aborrecido" com a penalização de 1,5 segundos imposta pela direção de corrida por ter cortado uma das chicanes do circuito de Le Mans, onde se disputou o Grande Prémio de França de MotoGP.O piloto português ainda marcou um ponto nesta quinta prova da temporada, mas poderia ter somado dois, pois cortou a meta na 14.ª posição.A penalização fez o piloto de Almada perder um lugar para o companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin."Estou bastante aborrecido com a minha penalização", admitiu Miguel Oliveira, que teve "uma corrida difícil"."Durante todo o fim de semana, não tivemos a pista seca muito tempo, pelo que a afinação não era perfeita. De qualquer forma, fizemos alguns progressos na sessão de 'warm up' e consegui ser um pouco mais rápido na corrida, em que tive de lutar com alguns problemas", explicou o piloto da KTM.Ainda assim, o fim de semana para Miguel Oliveira "foi um pouco melhor do que o de Jerez de la Frontera [onde se disputou a prova anterior, no dia 05 de maio], que foi o único fator positivo deste fim de semana".O francês Hervé Poncharal, diretor da equipa Tech3 pela qual corre o piloto português, considerou que Miguel Oliveira "teve um fim de semana forte"."Tal como de costume, estamos muito satisfeitos com aquilo que fez", sublinhou Hervé Poncharal.O francês diz acreditar que "brevemente" as KTM "estarão próximas dos primeiros" lugares.