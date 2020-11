Miguel Oliveira brilha em Portimão e avança diretamente para a Q2

Miguel Oliveira assegurou este sábado o segundo melhor tempo no conjunto dos três treinos livres para o Grande Prémio de Portugal, avançando desta forma diretamente para a Q2. O piloto da Red Bull KTM Tech3 parou o cronómetro em 1:39:330 minutos, a 125 milésimas de Jack Miller, que em cima da bandeira de xadrez lhe roubou o tempo mais veloz do dia.A correr em 'casa', o piloto português confirmou a tendência de evolução em relação ao dia anterior, melhorando em mais de meio segundo relativamente ao melhor tempo de sexta-feira, quando havia fixado em 1:39.946 minutos a sua melhor volta. Esta manhã, com um andamento superior, Miguel Oliveira soube guardar-se para a fase final e acabou por conseguir a tal passagem direta à Q2, o que de certa forma lhe retira um peso nos ombros, até porque a ida à Q1 é sempre um motivo adicional de pressão.Além de Jack Miller e Miguel Oliveira, avançam diretamente para a Q2 (marcada para as 14h35) Alex Rins, Andrea Dovizioso, Takaaki Nakagami, Fabio Quartararo, Pol Espargaró, Stefan Bradl, Franco Morbidelli e Maverick Viñales. Outros pilotos como Joan Mir ou Valentino Rossi terão de passar pela Q1.