O piloto português, Miguel Oliveira, caiu durante o GP de França deste domingo. O piloto foi obrigado a abandonar a partida a apenas três voltas do fim.Piloto da KTM começou a prova em 17º lugar, o melhor qualificado da equipa, acaba por abandonar a três voltas do fim.O vencedo do GP França foi Enea Bastianini, seguido de Jack Miller e Aleix Espargaró.