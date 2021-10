Miguel Oliveira (KTM) caiu este domingo no GP de Emilia Romagna, em MotoGP, a quatro voltas do final e numa altura em que era terceiro.O espanhol Marc Marquez (Honda) venceu a prova que consagrou como campeão do Mundo Fabio Quartararo (Yamaha), quarto classificado em São Marino. O francês beneficiou da queda do italiano Francesco Bagnaia, que liderava a cinco voltas do fim.