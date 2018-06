Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Oliveira com o 10.º melhor tempo nos treinos livres para GP da Catalunha

Italiano Francesco Bagnaia, líder do Mundial, foi o piloto mais veloz do dia.

Por Lusa | 16:11

O piloto português Miguel Oliveira (KTM), aos comandos de uma KTM, obteve esta sexta-feira o 10.º melhor tempo nos treinos livres do Grande Prémio da Catalunha de Moto2, sétima prova do Mundial de motociclismo.



Oliveira, segundo classificado do campeonato, obteve a sua volta mais rápida durante a primeira sessão de treinos realizados no circuito da Catalunha, com o tempo de 1.44,576 minutos, tendo obtido a marca de 1.44,592 na sessão da tarde.



O italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do Mundial, foi o piloto mais veloz do dia, com a marca de 1.44,225, seguido do espanhol Alex Marquez, seu companheiro de equipa, que rodou em 1.44,340.



Miguel Oliveira, que em 3 de junho venceu o Grande Prémio de Itália, ocupa o segundo posto do Mundial de Moto2 com 98 pontos, menos 13 do que Francesco Bagnaia (Kalex).