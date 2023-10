Miguel Oliveira considera "positivo" 13.º lugar no Grande Prémio da Austrália

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) considerou este sábado "positivo" ter conseguido encontrar "algum ritmo" para a corrida principal do Grande Prémio da Austrália de MotoGP, que concluiu na 13.ª posição.

Oliveira, que partiu do 19.º lugar, cortou a meta a 19,443 segundos do vencedor, o francês Johann Zarco (Ducati), que deixou o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em segundo lugar, a 0,201 segundos, com o também italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) em terceiro, a 0,477.

"Hoje [sábado] foi um pouco melhor do que ontem [sexta-feira]. Encontrámos alguma velocidade e ritmo para a corrida, o que foi positivo", começou por explicar o piloto natural de Almada.

O piloto português lembrou que conseguiu "amealhar alguns pontos, apesar de não estar 100 por cento confortável com a mota".

"Tive alguns bons momentos, mesmo no fim de semana passado na Indonésia fomos rápidos e competitivos. Conseguimos encontrar um bom conjunto de afinações, mas já foi um pouco tarde e ainda fizemos uma escolha errada de pneus. Aqui na Austrália fizemos uma boa escolha", sublinhou o piloto português, de 28 anos.

Oliveira explica que, na equipa RNF, ainda está "a aprender".

"Aproveitamos todas as sessões para aprender e tirar o máximo desta mota [que é o modelo de 2022]. Espero que possamos encontrar algum aspeto a melhorar para [a corrida sprint de] amanhã [domingo]", concluiu Miguel Oliveira.

Com o resultado deste sábado, o piloto luso perdeu uma posição no campeonato. É, agora, 14.º, com 76 pontos.