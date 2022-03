Miguel Oliveira dá recital de condução à chuva no MotoGP da Indonésia

Miguel Oliveira deu este domingo um recital de condução à chuva e venceu o GP da Indonésia, segunda prova do Mundial de Moto GP. No final, dedicou o quarto triunfo da carreira na categoria máxima do motociclismo à filha, de quatro meses. "Tinha-lhe prometido regressar da Indonésia com um troféu e ele aqui está. Este é para ti, bebé", disse logo após o triunfo.O triunfo do piloto da KTM, de 27 anos, foi categórico. Arrancou da sétima posição da grelha de partida e quando chegou à primeira curva já estava no segundo lugar, atrás do campeão do Mundo Fabio Quartararo (Yamaha), que saiu da pole position. Pouco depois ultrapassou-o e ascendeu à liderança. Foi depois ultrapassado por Jack Miller (Ducati), mas depressa percebeu que estava mais rápido. Voltou ao primeiro lugar e foi até final na frente, em claro domínio. "A boa partida foi fundamental. Sem isso, teria sido diferente, porque atrás dos outros pilotos não se via nada, por causa da chuva e dos salpicos", explicou o português.Com este resultado, Miguel Oliveira sobe ao quarto lugar do Mundial, com 25 pontos, a cinco do líder, o italiano Enea Bastianini (Ducati).