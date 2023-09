Miguel Oliveira diz-se "motivado" para o Grande Prémio de San Marino

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) diz-se "motivado" para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 12.ª prova da temporada, que se disputa no fim de semana, em Misano.

"Para Misano seguimos com uma boa motivação para o fim de semana de corrida. Sabemos que o desafio é diferente de Barcelona, já que o Circuito Mundial de Misano é uma pista completamente diferente, como é óbvio", sublinhou o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da equipa RNF.

Ainda assim, o piloto luso (15.º quinto na classificação geral), que foi sexto e quinto, respetivamente, na corrida sprint e corrida principal do GP da Catalunha do fim de semana passado, diz chegar "com a mente aberta e muito confiante" num bom resultado.

Na segunda-feira seguinte ao GP de San Marino os pilotos enfrentam uma jornada de testes, antes de a caravana deixar a Europa rumo à ronda asiática.