Miguel Oliveira enfrenta qualificação para o GP de Portugal

O português Miguel Oliveira (KTM) enfrenta este sábado a sessão de qualificação para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se disputa no domingo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Para hoje, estão previstas mais duas sessões de treinos livres, a FP3 e FP4, e a qualificação, dividida em duas partes.

Os 10 pilotos mais rápidos da terceira sessão de treinos livres (FP3) passam diretamente para a Q2, a segunda parte da Qualificação, aos quais se juntam os dois mais rápidos da primeira parte da qualificação, a Q1.

O GP de Portugal é a 14.ª e última prova da temporada do Mundial de Velocidade em motociclismo, com três categorias em disputa, MotoGP, Moto2 e Moto3.

Após 13 corridas realizadas, Miguel Oliveira ocupa a décima posição do campeonato de MotoGP, com 100 pontos.