Miguel Oliveira faz 13.º lugar no GP da Argentina

Partiu do 16º lugar da grelha e conseguiu subir três posições, no final do GP da Argentina, em MotoGP. Miguel Oliveira (KTM) somou por isso mais três pontos no Mundial de pilotos, numa prova histórica para a Aprilia e para Aleix Espargaró, que venceram pela primeira vez a principal prova de motociclismo do Mundo. O espanhol chegou pela primeira vez na frente após 200 Grandes Prémios.









Foi uma corrida sem grande história para o piloto de Almada, que no arranque ganhou uma posição. Depois, só com as desistências de Pol Espargaró e Johann Zarco é que conseguiu subir posições. Na frente, a luta foi entre os espanhóis Aleix Espargaró e Jorge Martín (Ducati), que acabou superado pelo piloto da Aprilia apenas nas últimas voltas.

Na classificação do Mundial de pilotos, Miguel Oliveira somou o 28ª ponto (após três provas) e desceu para sétimo lugar, numa lista que é liderada por Aleix Espargaró, com 45 pontos. O sul-africano Brad Binder, companheiro de Oliveira na KTM, ocupa o segundo lugar, com 38 pontos.





A prova seguinte realiza-se já no próximo fim de semana, nos EUA.