M iguel Oliveira (KTM) terminou em 5º lugar o Grande Prémio da Holanda, em MotoGP, prova que foi ganha pelo líder do campeonato mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).





Depois de ter conseguido três lugares no pódio nas três anteriores corridas (segundo, primeiro e segundo), Miguel Oliveira comprometeu as suas chances de voltar a subir aos lugares de honra com um mau arranque. Partiu da 6ª posição da grelha mas rapidamente caiu para o 9º lugar. Numa pista muito rápida e com poucos locais de ultrapassagem, o piloto da KTM perdeu muito tempo a pular posições, o que permitiu aos homens da frente consolidar as vantagens. “Foi um fim de semana difícil mas estamos felizes com o 5º lugar”, disse.