Miguel Oliveira fica em 20.º no GP de São Marino

Miguel Oliveira ficou este domingo em 20.º lugar no GP de São Marino.Esta foi a 14ª. prova do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo e a tarefa do piloto português já se avizinhava difícil depois de ter acabado a qualificação em 21º. lugar, o pior resultado do ano.Este domingo, na corrida, conseguiu subir apenas uma posição. O piloto italiano Francesco Bagnaia conquistou o primeiro lugar na prova.

O piloto de Almada concluiu as 27 voltas a 37,202 segundos do italiano, que soma a segunda vitória consecutiva, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em segundo, a 0,364 segundos e o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 4,425 segundos.

Com estes resultados, Fabio Quartararo mantém o comando do Mundial, com 234 pontos, mais 48 do que Bagnaia.