Miguel Oliveira fora do GP Malásia. Piloto português em risco de ser operado ao ombro

Miguel Oliveira tinha recebido luz verde dos médicos do MotoGP para competir no GP Malásia deste fim-de-semana, mas o português disse que tudo ia depender do teste que ia fazer em cima da moto, na primeira sessão de treinos livres. E o teste não correu bem. Ao cabo de três voltas Miguel começou a sentir muitas dores e teve de recolher às boxes, dando por terminada a sua participação em Sepang.O piloto da red Bull KTM Tech3, que sofreu uma aparatosa queda nos treinos na Austrália, agravando a lesão no ombro, que tinha sofrido em Silverstone, viaja ainda esta sexta-feira de Kuala Lumpur para Munique, seguindo depois para Innsbruck, na Áustria, onde será visto por um médico da KTM.Segundo Hervé Poncharal, dono da Tech3, não se sabe se o piloto poderá competir em Valência porque o português pode mesmo ter de ser submetido a uma cirurgia ao ombro. "De momento não sabemos se estará em Valência, vai depender dos médicos, que podem decidir por uma operação ao ombro. Temos de esperar pelo diagnóstico em Innsbruck", contou aquele responsável à 'Speedweek'.