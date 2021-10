Depois de algumas semanas atribuladas, Miguel Oliveira voltou a ter uma qualificação positiva no Mundial de MotoGP. O português, que caiu nos treinos livres, vai partir hoje do quinto lugar da grelha no GP de Emilia Romagna, em São Marino.









O piloto da KTM ficou assim à beira de bater a melhor qualificação da época, que foi alcançada no GP da Catalunha, quando partiu do 4º lugar. Depois deste feito, venceu a corrida. Expetativa para perceber qual será o resultado hoje, às 13h00. “Foi uma boa qualificação, estou contente por ter feito boas voltas. Amanhã [hoje], as condições da corrida serão diferentes, espero que para melhor, e que nos consigamos adaptar rapidamente”, disse Oliveira.

O GP da Emilia Romagna é a antepenúltima prova do Mundial de MotoGP. De seguida, Miguel Oliveira vai correr no GP do Algarve, sendo que a temporada encerra em Valência.





O português, que ao longo da época enfrentou vários problemas, é 10º no Mundial de pilotos (92 pontos). Fabio Quartararo (Yamaha), que se pode sagrar hoje campeão caso vença a corrida, lidera com 254 pontos. O francês partirá do 13º lugar.