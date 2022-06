Miguel Oliveira terminou em nono lugar o GP dos Países Baixos, em MotoGP, repetindo a classificação das três provas anteriores. O piloto da KTM, que partiu do oitavo lugar da grelha, terminou as 24 voltas ao Circuito de Assen a 8,325 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).









“Antes do arranque toquei-me com o Joan Mir e fiquei sem a asa do lado direito. Perdi estabilidade nas curvas rápidas e não pude desafiar posições melhores. O 9º lugar sabe a muito pouco”, explicou o português. “Agora, é preciso recuperar energias para a segunda parte do campeonato”, disse ainda.

A prova foi ganha por Francesco Bagnaia que dominou da primeira à última volta. Ficou à frente do seu compatriota Marco Bezzecchi (Ducati) e do espanhol Maverick Viñales (Aprilia). No quarto lugar ficou o herói do dia. Aleix Espargaró (Aprilia) envolveu-se num acidente com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) na quinta volta e acabou fora da sua moto, na gravilha. Levantou-se, regressou à corrida em 15º lugar e acabou por chegar à quarta posição, após uma grande recuperação, consumada na volta final com uma dupla ultrapassagem.





Na classificação do Mundial, Fabio Quartararo (que este domingo desistiu após uma segunda queda) lidera com 172 pontos, à frente do espanhol Aleix Espargaró (151). Miguel Oliveira é décimo (71 pontos).