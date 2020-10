Miguel Oliveira parte do oitavo lugar no GP de Teruel de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se este sábado no oitavo lugar para o Grande Prémio de Teruel de MotoGP, 11.ª prova da temporada.

O piloto de Almada fez o seu melhor tempo em 1.47,509 minutos, ficando a 627 milésimos de segundo do mais rápido, o japonês Takaaki Nakagami (Honda), partindo da terceira linha da grelha.

Desde o GP da Comunidade Valenciana de 2004 que um piloto nipónico não conseguia a pole position.

Na altura, Makoto Tamada foi o autor da proeza.

Quanto a Miguel Oliveira, o piloto português garantiu logo a presença na segunda fase da qualificação, a Q2, ao realizar o oitavo melhor tempo da terceira sessão de treinos livres, esta manhã, repetindo o resultado à tarde.

Com este oitavo lugar, Miguel Oliveira igualou o segundo melhor resultado da temporada, em qualificações, partindo da mesma posição que no GP da Estíria, que venceu.



"Estou contente com a qualificação. Senti-me mais competitivo do que no fim de semana anterior", disse o piloto de Almada.

O corredor luso explicou que conseguiu "tirar o máximo partido" de ter ido à diretamente para a segunda fase da qualificação"

"Sinto-me bem, sinto-me competitivo, mesmo para o ritmo de corrida e isso dá-me motivação para amanhã [domingo] podermos fazer uma boa corrida", concluiu o piloto da Tech3.



Após dez corridas disputadas, o piloto de Almada é o décimo classificado do Mundial de MotoGP, com 69 pontos.