O português Miguel Oliveira qualificou-se este sábado na 12ª posição para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP, que se disputa este domingo (13h00). O piloto de Almada fez 1.32,323 minutos, mais 912 milésimos de segundo do que Maverick Viñales, espanhol que conquistou a pole position.





“Acreditamos que podemos fazer uma boa corrida, sobretudo recuperar algumas posições no arranque e fazer o nosso ritmo de corrida que não corresponde à posição em que qualificámos”, disse o português da Tech3 KTM. O GP de San Marino é a sexta corrida do Mundial de MotoGP de 2020. Miguel Oliveira ocupa o nono lugar, com 43 pontos, menos 27 do que Fabio Quartaro, líder do Campeonato Mundial.