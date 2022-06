Miguel Oliveira, piloto da MotoGP, está a ser apontado à equipa satélite da Aprilia, a RNF, que se vai estrear no Mundial em 2023.









Caso se confirme a informação este sábado avançada em Espanha, será o fim de uma novela que conta com alguns episódios. Oliveira já tinha revelado que não iria renovar com a KTM e, inicialmente, foi associado à Ducati. Esteve mesmo reunido com os representantes da marca italiana, mas o casamento entre as partes não se consumou. Agora, o português, de 27 anos, já terá tudo alinhavado com a Aprilia.

O namoro terá começado há três semanas, no GP da Catalunha - o almadense ficou na nona posição depois de ter partido do 16.º lugar . Entretanto, o acordo ficou selado e Miguel Oliveira vai ganhar menos do que atualmente aufere na KTM, tendo dado preferência ao projeto. Álex Rins e Raúl Fernández são apontados como os mais fortes candidatos a juntarem-se Oliveira na RNF, que antes era fornecida pela Yamaha.





Enquanto a mudança não é oficializada, Miguel Oliveira vai finalizando a temporada pela KTM. Parte este domingo da 14.ª posição da grelha para o GP da Alemanha. Francesco Bagnaia (Ducati) garantiu a ‘pole position’, seguido do francês Fabio Quartararo (Yamaha). Johann Zarco (Ducati) foi terceiro. A 10.ª prova da época realiza-se este domingo, às 13h00.