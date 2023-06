Miguel Oliveira regressa este fim de semana à competição no GP de Itália

O piloto português Miguel Oliveira regressa à competição no Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de velocidade, que se disputa no fim de semana, anunciou esta terça-feira a equipa RNF Aprilia.

"Este muito esperado evento marca o regresso tanto de Miguel Oliveira como [do espanhol] Raúl Fernández", informou a equipa, em comunicado, dando conta da recuperação dos dois pilotos das lesões sofridas.

Já o piloto português natural de Almada mostra-se "mesmo ansioso por ir para Mugello", depois de ter falhado o GP de França na sequência de uma queda sofrida na quarta ronda, em Espanha, provocada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha) e que lhe causou uma fratura no ombro esquerdo.