Miguel Oliveira termina Grande Prémio de San Marino em sexto lugar

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi este domingo sexto classificado no Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 12.ª ronda da temporada, numa prova ganha pelo espanhol Jorge Martin (Ducati).

Oliveira concluiu as 27 voltas ao traçado de Misano a 12,274 segundos do vencedor, Jorge Martin, que deixou o italiano Marco Bezzechi (Ducati) no segundo lugar, a 1,350 segundos, com o campeão mundial Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 3,812.

Com estes resultados, Bagnaia mantém a liderança do campeonato, mas agora com 36 pontos de vantagem sobre Jorge Martin, que recuperou 14 ao longo do fim de semana com as vitórias de hoje, na corrida principal, e sábado, na corrida sprint.