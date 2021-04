Miguel Oliveira vai do 80 até ao 8 no Grande Prémio de Doha

Miguel Oliveira foi este domingo do 80 ao 8 no Grande Prémio de Doha. O piloto português, que corre com o número 88, chegou a ocupar o 3º lugar, mas acabou a 2ª etapa do MotoGP na 15ª posição.Oliveira teve um arranque de corrida impressionante. Saindo do 12º lugar da grelha de partida, acelerou pelo lado direito da reta e chegou à 1ª curva na 3ª posição. Aí caiu para 4º e terminou a 1ª volta em 5º. O piloto da KTM segurou esse posto durante três voltas, mas à 6ª já era 9º. A tendência para perder lugares manteve-se até à 15ª volta, quando desceu até ao posto em que terminou a corrida, a 8,9 segundos do vencedor Fabio Quartararo (Yamaha). O seu colega de equipa na KTM, Brad Binder, foi 8º.O 15º lugar de Oliveira é um retrocesso face ao 13º posto conseguido na 1ª etapa, que também se disputou no Qatar. O ponto este domingo conquistado junta-se aos três que o português conseguira há uma semana. Esses quatro pontos valem a 16ª posição no Mundial de pilotos, liderado por Johann Zarco (Ducati), com 40. Oliveira terá a oportunidade de melhorar os resultados em Portimão, no GP de Portugal, dia 18 deste mês.