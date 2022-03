Miguel Oliveira vence GP da Indonésia

Fabio Quartararo (Yamaha) e de Johan Zarco (Ducati).

no novo circuito de Mandalika.

Miguel Oliveira, piloto da KTM, venceu neste domingo o Moto GP da Indonésia, a segunda prova do Mundial de motociclismo de velocidade.O piloto português liderou a prova desde a quinta volta e terminou à frente do campeão do mundoCom a vitória, Miguel Oliveira sobe agora para o quarto lugar da classificação no campeonato mundial de Moto GP.Esta é a quarta vitória do piloto português, após subida ao pódio em Estíria, Portugal e Catalunha.A prova na Indonésia atrasou-se mais de uma hora devido à chuva intensa