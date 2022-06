Miguel Oliveira voa para o top 10 no GP da Alemanha

Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio da Alemanha no nono lugar. O piloto português da KTM, que partiu da 14ª posição, terminou as 30 voltas do circuito de Sachsenring a pouco mais de 19 segundos do vencedor da prova, e líder do campeonato, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).









“A corrida foi quente, difícil e muito longa. Mostrámos velocidade em termos de ritmo de corrida mas não conseguimos replicar isso para a posição que pretendíamos. Deixamos Sachsenring com mais um nono lugar, consistente mas sem ser a posição que nos deixaria mesmo felizes”, disse Miguel Oliveira, que está de saída da KTM e deverá assinar pela Aprilia na próxima temporada.

A prova ficou marcada pela queda de Francesco Bagnaia (Ducati) na quarta volta, que deixou Quartararo sozinho na frente e lhe permitiu liderar a corrida do início ao fim. O piloto francês venceu pela segunda vez seguida (terceira na temporada) e reforçou a liderança no Mundial, com 172 pontos, mais 34 que Aleix Espargaró (Aprilia) que está na segunda posição.









Leia também Miguel Oliveira cai a duas voltas do final e sai de maca no Moto GP do Algarve Já Miguel Oliveira somou sete pontos e subiu uma posição na classificação geral. O piloto português está agora no décimo lugar, com 64 pontos.

A próxima corrida está agendada para domingo (26 de junho às 15h00) no circuito de Assen, nos Países Baixos.