Milagre na Fórmula 1: Grosjean escapa ileso de violento acidente em Bahrain

Não ganhou um Campeonato do Mundo mas foi como se fosse. O francês Romain Grosjean (Haas) escapou ileso de um violento acidente no GP de Fórmula 1 de Sakhir (Bahrain).O embate contra os rails, após a curva 3 do circuito, provocou a destruição completa (partiu em dois) do monolugar que rapidamente foi consumido por uma bola de fogo. De forma milagrosa, Grosjean saiu das chamas praticamente ileso. O francês nascido na Suíça apresentava queimaduras nas mãos e tornozelos e suspeitas de costelas fraturadas.Os primeiros dados apontam no sentido de o halo (barra de segurança colocada acima da cabeça do piloto) e o capacete terem sido fundamentais para evitar uma tragédia."Estou muito feliz que o Romain esteja bem", escreveu nas redes sociais o já campeão do mundo Lewis Hamilton (Mercedes), que venceu a corrida. Muitos pilotos acabaram por criticar as TV por passarem imagens do acidente vezes sem conta.Romain Grosjean tem 34 anos (17 de abril de 1986) e nasceu em Genebra, na Suíça. O piloto da Haas estreou-se na Fórmula 1 em 2009, ao volante de um Renault. Alinhou em 181 grandes prémios, conseguindo dez pódios.