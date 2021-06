Moncho López perdeu a cabeça, pontapeou cadeira e a taça de campeão acabou partida

Moncho López, treinador do FC Porto, foi protagonista de um dos momentos do jogo 5 da final do playoff da Liga Placard de basquetebol. Após uma penetração de Garrett Nevels em que não foi marcada qualquer infração e logo a seguir é assinalada uma falta sobre Micah Downs, a menos de um segundo do fim - que permitiu ao extremo do Sporting marcar o lance-livre que valeu o título (86-85) -, o técnico portista perdeu as estribeiras e pontapeou uma cadeira e um caixote do lixo, além de várias garrafas.



O troféu de campeão acabou mesmo partido pois, segundo o repórter da RTP2, Nevels, já depois do fim do jogo, passou pela mesa e derrubou a taça, que precisou assim de ser arranjada.

Ver comentários