Morreu o guarda-redes de andebol do FC Porto Alfredo Quintana, aos 32 anos.O atleta sofreu esta segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória durante o treino, e foi de imediato assistido pelo INEM, tendo vindo-se o estado de saúde a agravar-se ao longo da semana.O óbito do atleta foi declarado esta sexta-feira no Hospital de São João, no Porto, onde estava internado desde a paragem cardiorrespiratória.