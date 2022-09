MotoGP terá provas no Cazaquistão durante os próximos cinco anos

O Cazaquistão será o 30.º país a acolher uma prova do Mundial de MotoGP, a partir de 2023, num acordo estabelecido para cinco anos, segudo comunicado do promotor do Mundial de velocidade em motociclismo.

Em comunicado, a Dorna anunciou esta terça-feira que, em 2023, o circuito de Sokol, nos arredores de Almaty, a maior cidade daquele país asiático, será o 74.º a acolher uma prova do Campeonato do Mundo desde o seu início, em 1949.

Contudo, a data para a realização da prova ainda não foi divulgada.

Portugal acolhe o arranque da próxima edição do Mundial de MotoGP, de 23 a 26 de março, em Portimão, no Algarve.