Mulher invade jogo de basquetebol para defender direitos dos animais e é agarrada por segurança

He was watching her the whole time pic.twitter.com/2CgcnTt61b — Colton Denning (@Dubsco) April 24, 2022

Uma ativista dos direitos dos animais foi retirada de um jogo de basquetebol entre os Memphis Grizzles e os Minnesota Timberwolves no passado sábado, depois de tentar invadir o campo.Sasha Zemmel estava sentada atrás de Glen Taylor, dono da equipa Minnesota Timberwolves, quando correu abruptamente para dentro de campo. Foi, de imediato, travada por um segurança.A mulher pertence à organização Direct Action Everywhere, que defende os direitos dos animais. Este é o terceiro protesto de fãs da organização num jogo do Minnesota Timberwolves nesta pós-temporada.