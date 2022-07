Os adeptos portugueses do desporto automóvel estão a aderir em massa ao 51º Circuito Internacional de Vila Real. ‘As corridas’, como carinhosamente as provas são tratadas pelos vila-realenses, voltaram ao asfalto da cidade transmontana, após dois anos de paragem devido à pandemia.



Este domingo, no último dia da prova, são muitos os que esperam ver o piloto português Tiago Monteiro subir ao pódio, à semelhança do que aconteceu em 2019.









Ver comentários