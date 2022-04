Nadador Diogo Ribeiro bate recorde nacional dos 100 metros mariposa no Open da Dinamarca

O português Diogo Ribeiro, de 17 anos, bateu este domingo o recorde nacional dos 100 metros mariposa, que não mudava há 13 anos, ao vencer a final da distância do Open da Dinamarca com o registo de 52,31 segundos.

Ribeiro bateu outro nadador do Benfica, Miguel Nascimento, que foi segundo na final, e superou a marca anterior, de Diogo Carvalho, que tinha nadado a distância em 52,42 nos nacionais de março de 2009, há mais de 13 anos.

É o segundo recorde de 2009 que o júnior bate este mês, depois de já se ter tornado recordista dos 50 mariposa, fixando a melhor marca nacional absoluta nos 23,69 segundos nos nacionais de Coimbra.

No Open da Dinamarca, que decorre em Copenhaga até terça-feira, Rafaela Azevedo, do Sport Algés e Dafundo, foi segunda na final A dos 50 metros costas, com um tempo de 29,13, distante da vencedora, a dinamarquesa Julie Kepp Jensen (28,42).

O trio continuará em prova em várias distâncias, com a época da natação a prosseguir a caminho dos Mundiais, em Budapeste em junho, e dos Europeus, em Roma em agosto.