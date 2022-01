Nadal diz respeitar Djokovic, mas discorda de ações do sérvio nas últimas semanas

O tenista Rafael Nadal disse este sábado que respeita o rival Novak Djokovic, que enfrenta uma possível deportação da Austrália, mas discorda de "muitas coisas que [o sérvio] fez nas últimas duas semanas".

"Respeito-o realmente, mesmo que não concorde com muitas coisas que ele fez nas últimas duas semanas", afirmou o espanhol de 35 anos.

"O Open da Austrália é muito mais importante do que qualquer jogador", acrescentou. "O Open da Austrália será um grande torneio, com ou sem ele", disse o número seis mundial aos jornalistas, dois dias antes do início do torneio do Grand Slam.