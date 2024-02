"Não vou parar enquanto não chegar à medalha olímpica": Nadador Diogo Ribeiro chega a Portugal

nos Mundiais aquáticos, que aconteceram no Doha, no Qatar.



Diogo Ribeiro chegou na manhã desta segunda-feira a Portugal, depois de ganhar duas medalhas de ouro,"Para mim é incrível ganhar estas duas medalhas de ouro. Tenho 19 anos mas ainda tenho muito a trabalhar", explica. Acrescenta que não vai parar "enquanto não chegar à medalha olímpica".O nadador refere que sonha com os jogos olímpicos e que conseguir uma medalha na competição "é um sonho"."Não nos podemos precipitar, sempre que ganho uma medalha continuo a trabalhar", diz, explicando que quer "sempre mais".Para Diogo, o apoio da família e amigos é uma grande ajuda e sente-se agradecido, pois mesmo "com todo o dinheiro envolvido e viagens, estão sempre lá".Agradece ainda ao clube benfiquista e aos patrocinadores, mas atira que "é preciso investir mais na modalidade"."Esta é capaz de ser a modalidade mais vista nos jogos olímpicos, tem que se investir".Por fim, diz que se "sente bem e confiante para as próximas provas", mas que neste momento vai "descansar a cabeça, porque sem descanso não há conquistas".