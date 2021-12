Neemias Queta é o primeiro português a participar num jogo de NBA

Neemias Queta tornou-se este sábado, aos 22 anos, no primeiro português a participar num jogo da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), tendo sido utilizado durante 7.44 minutos pelos Sacramento Kings, que acabaram por perder o jogo com os Memphis Grizzlies (105-124).O jogador nascido no Barreiro cumpriu, com cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento.Os Sacramento têm seis baixas por infeção de Covid-19, daí a chamada de Neemias Queta, que atuou no segundo período (1.01 minutos), no terceiro (4.30) e ainda no quarto e último, nos derradeiros 2.13 do encontro.O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings (G-League).Neemias Queta tem 2,13 metros, já tinha sido o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39º lugar do ‘draft’, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.Doug Christie, responsável pela estreia de Queta na NBA, rendeu-se à exibição do poste: "Sou grande fã desde que vi este miúdo no campo de treino. Creio que o Monte McNair, diretor-geral da equipa, e o vice-diretor geral (Wes Wilcox) fizeram um grande trabalho ao contratá-lo. Acredito que pode ser muito bom. É fácil ver o potencial. Faz excelentes passes, não tem medo, protege a tabela, bloqueia lançamentos, enfim, faz tudo bem. Foi o timing perfeito para ver o que vale."