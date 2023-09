Neemias Queta oficializado como reforço dos Boston Celtics

Neemias Queta foi esta terça-feira oficializado como reforço dos Boston Celtics. Poste português continua na NBA ao serviço de uma das equipas com mais títulos da prova de basquetebol norte-americana.



O poste natural do Barreiro deve assinou um contrato "two way", para poder jogar na equipa principal e na 'G League' - a liga de desenvolvimento dos jogadores que não têm espaço na NBA.

Neemias Queta entrou na liga em 2021, depois de ser escolhido pelos Sacramento Kings. Esteve dois anos na equipa da Conferência Oeste,

.

Pelos Kings, o português disputou 20 encontros na NBA e jogava regularmente na 'G League', onde foi, na última temporada, distinguido como um dos cinco melhores jogadores da competição.





A aventura de Neemias continua agora ao serviço de uma das equipas com mais troféus do basquetebol norte-americano. Os Celtics têm 17 campeonatos conquistados, tantos quanto os arquirrivais Los Angeles Lakers.