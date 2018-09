Nelson Évora em quarto lugar na Taça Continental

Campeão da Europa do triplo salto saltou menos um metro que o vencedor americano.

O atleta português Nelson Évora, em representação da Europa, foi este domingo quarto classificado na prova do triplo salto da Taça Continental, em Ostrava, na República Checa, que foi vencida pelo norte-americano Christian Taylor.

Évora, que há um mês se sagrou pela primeira vez campeão europeu da especialidade, obteve o seu melhor salto logo na primeira tentativa, com 16,58 metros, a mais de um metro de distância do registo (17,59) que valeu a vitória a Taylor.

O atleta português, campeão mundial do triplo salto em 2007 e campeão olímpico em 2008, ficou a apenas um centímetro do terceiro lugar, alcançado pelo indiano Arpinder Singh (16,59 metros), ambos atrás de Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, segundo classificado, com 17,02.