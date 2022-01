O tenista sérvio Novak Djokovic abandonou este domingo a Austrália depois de ter sido confirmado o pedido de deportação do país.O atleta, que perdeu o recurso que interpôs numa tentativa de impedir o cancelamento do visto, está fora do Open da Austrália.Djokovic foi visto com a comitiva no aeroporto de Melbourne, domingo à noite (hora local), para embarcar num voo rumo ao Dubai.Em atualização