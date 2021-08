"Nunca foi meu amigo": Pichardo esclarece polémica com Nelson Évora

Pichardo venceu o concurso com um salto de 17,98 metros, novo recorde nacional, conquistando a primeira medalha de ouro para Portugal em Tóquio2020, depois da de prata de Patrícia Mamona na prova feminina do triplo salto e das de bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg) e do canoísta Fernando Pimenta (K1 1.000).

Pedro Pichardo voltou a esclarecer a polémica com o campeão olímpico em Pequim2008, Nelson Évora.O atleta, que venceu esta quinta-feira a medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, voltou a abordar o tema já depois de ter revelado que a confusão lhe trouxe ofensas e "faltas de respeito"."O Nelson nunca foi meu amigo", revelou em declarações à RTP depois da cerimónia de entrega das medalhas, referindo que não pretende continuar com a polémica."Já acabou a carreira, eu vou continuar com a minha carreira", afirmou.