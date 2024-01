Nuno Borges bate Dimitrov e está nos oitavos de final do Open da Austrália

Nuno Borges fez este sábado história ao garantir a qualificação para os oitavos de final do Open da Austrália, batendo o búlgaro Grigor Dimitrov, 13.º do ranking ATP.Depois de perder o primeiro set, por 6-7, Nuno Borges venceu os dois seguintes por 6-4 e 6-2 e o quarto, no tie break, por 7-6.Nuno Borges, que agora vai enfrentar o vencedor do jogo entre o canadiano Félix Auger-Aliassime e o russo Daniil Medvedev, iguala assim o registo de João Sousa, o único tenista português que tinha alcançado esta fase de um torneio do Grand Slam (2019, em Wimbledon).