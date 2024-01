Tenista Nuno Borges eliminado nos oitavos de final

O português Nuno Borges, 69.º do ranking mundial de ténis, foi esta segunda-feira eliminado nos oitavos de final do Open da Austrália pelo russo Daniil Medvedev, terceiro da hierarquia mundial, em quatro sets.

O tenista natural da Maia não conseguiu contrariar o favoritismo de Medvedev, duas vezes finalista do 'major' australiano, em 2021 e 2022, que venceu em três horas e sete minutos por 6-3, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-1.

No principal estádio do torneio, a Rod Laver Arena, o russo, de 27 anos, vencedor do Open dos Estados Unidos em 2021, quebrou o serviço de Nuno Borges a meio do primeiro parcial e garantiu a vitória por 6-3.